В 861 подмосковной квартире возобновили подачу газа после устранения нарушений

Компания «Мособлгаз» с 17 по 21 марта провела техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах. Из-за нарушений в некоторых домах газоснабжение прекратили, однако вскоре, после устранения неполадок в 861 квартире подача газа была восстановлена.
В ходе обследований специалисты выявили ряд нарушений, среди них:
самовольные замены газового оборудования;
повреждение газопровода;
отсутствие доступа для обслуживания;
нарушение монтажа дымохода.
Инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО проконтролировали проведение необходимых работ и обеспечение безопасности жителей. После этого подачу газа восстановили.
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