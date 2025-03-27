В 861 подмосковной квартире возобновили подачу газа после устранения нарушений

Компания «Мособлгаз» с 17 по 21 марта провела техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах. Из-за нарушений в некоторых домах газоснабжение прекратили, однако вскоре, после устранения неполадок в 861 квартире подача газа была восстановлена.