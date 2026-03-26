В 43 года стала мамой: успешное родоразрешение в Сергиево-Посадском округе

В стенах Областного центра материнства и детства в Сергиево-Посадском городском округе произошло радостное событие — женщина в возрасте 43 лет впервые стала мамой.

Врач Наталья Цыганова, принимавшая роды, поделилась своими впечатлениями: «Современное оборудование и внимательное отношение позволяют женщинам чувствовать себя защищенными. Не случайно к нам приезжают рожать из других округов и даже областей».

Будущая мама ответственно подошла к беременности: регулярно посещала женскую консультацию и тщательно готовилась к родам. Она изначально выбрала этот центр и после родов выразила удовлетворение своим выбором.

Ребенок родился здоровым, с весом 2990 граммов и ростом 52 сантиметра. По шкале Апгар он получил 8 баллов — надежный старт для новой жизни. Мама чувствует себя хорошо и окружена заботой.

Для тех, кто хочет лично увидеть условия и познакомиться с оборудованием, центр проводит Дни открытых дверей каждую субботу в 13:00.