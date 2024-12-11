«В XXI веке все онлайн». Андрей Воробьев наградил лучших блогеров Подмосковья

Победителей премии «Золотой пиксель» наградили в Подмосковье. Это молодые блогеры и журналисты, которые популярным языком рассказывают о жизни региона. Губернатор Андрей Воробьев поздравил их и отметил, что в XXI веке все — онлайн.

Конкурс провело Министерство информации и молодежной политики Подмосковья. За победу боролись свыше 100 энтузиастов, из которых 19 стали лауреатами.

«Очень важно, чтобы мы находили общий язык. Раньше это был Первый канал, это было давно. Потом были газеты. Сейчас, в XXI веке, все происходит онлайн», — отметил Андрей Воробьев.

Правительство все чаще общается с жителями через интернет-ресурсы, а работа блогеров и молодых авторов помогает в этом.

Губернатор отметил, что сейчас особое время. С 2022 года особое внимание уделяется военной журналистике. Она связана с риском, отвагой и тем, что журналист еще и вдохновляет тех, кто сегодня находится на передовой.

Андрей Воробьев наградил трех участников премии, «Золотой пиксель» получили:

Денис Кулага в номинации «Военный корреспондент»;

Станислав Бернвальд в номинации «Репортаж с передовой»;

Илья Шадриков в номинации «Социальный проект».

«В каждом уголке страны есть те, кто бескорыстно, по-доброму дарит какие-то навыки нашим детям. Это может быть военная подготовка, это может быть творчество, а могут быть другие полезные увлечения, которые человек, энтузиаст, подвижник по-доброму дарит. Мы все это ценим, всем этим дорожим», — отметил глава Подмосковья.

Лучших выбрали в 15 номинациях. Все лауреаты получили денежные призы — от 200 до 500 тысяч рублей, а победителям также вручили памятные статуэтки из латуни.