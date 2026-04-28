Более 300 ветеранов в Щелкове получат выплаты ко Дню Победы

К 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне ветераны получат единовременные региональные выплаты без необходимости подавать заявления. Такая социальная поддержка носит ежегодный характер. Выплаты будут произведены на основе уже имеющихся данных в управлении. Деньги поступят на счета ветеранов автоматически и будут доступны уже к 9 Мая. Тем, кто получает выплаты через почту, их доставит почтальон вместе с пенсией в мае.

Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, которые непосредственно вели боевые действия на фронтах, будет направлена самая высокая поддержка — 70 тысяч рублей. Труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, вдовы (вдовцы) погибших (умерших) инвалидов и участников войны, а также бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей получат выплату в размере 40 тысяч рублей.

Начальник Окружного управления социального развития Олеся Савицкая сообщила, что на сегодняшний день в городском округе Щелково проживает 329 ветеранов. Среди них — 10 участников ВОВ, 15 жителей блокадного Ленинграда, 40 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 121 вдова участника войны и 143 труженика тыла.

Помимо денежных выплат, для ветеранов также запланированы праздничные мероприятия. Кроме того, каждому участнику и инвалиду Великой Отечественной войны дополнительно будут вручены подарочные сертификаты на сумму 30 тысяч рублей. Также им поступят федеральные выплаты от Социального фонда России.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 122 (далее нажать 6).