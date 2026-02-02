Еще 14 дорог капитально отремонтируют в Подмосковье

В Минтрансе Подмосковья сообщили, что в 2026 году дорожники проведут капитальный ремонт 14 региональных дорог в шести городских и муниципальных округах по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

«По сравнению с периодом 2023–2025 года мы увеличили объемы капитального ремонта региональной сети, и в этом году отремонтируем около 15 километров на 14 дорогах. Наибольший объем работ реализуют в Красногорске и Лосино-Петровском округе», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

В Красногорске планируется капитальный ремонт трех дорог длиной около пяти километров: дороги «Пятницкое шоссе — Сабурово», улиц Панфилова и Институтской в рабочем поселке Нахабино, где также устроят ливневые канализации.

В Лосино-Петровском округе капремонт завершат на четырех дорогах (около трех километров): улицах Нагорной и Кирова в городе Лосино-Петровский, а также на участках дорог «А-103 „Щелковское шоссе“ — интернат МИД» и «Свердловский — М-7 „Волга“», которая входит в опорную сеть Подмосковья.

Летом завершится капремонт проспекта Ильича в Шатуре — дорожники проведут второй этап работ: уложат верхний слой покрытия и нанесут разметку, проведут благоустройство и завершат строительство локальных очистных сооружений. Также капитальные работы проведут в Дзержинском, Дмитровском и Одинцовском округах.