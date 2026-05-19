В 2026 году в Подмосковье установят 4 новых мини-стадиона
В Подмосковье 19 мая отмечают День первой футбольной команды. В этом году в регионе капитально отремонтируют четыре стадиона с полями для этой игры.
В Московской области часто проводят любительские турниры дворовых команд, так и профессиональные матчи, а для этого необходимы комфортные условия.
В рамках Народной программы «Единой России» в регионе проводят ремонт арен и строят новые современные мини-стадионы.
«В этом году в рамках Народной программы запланирован капремонт четырех стадионов с футбольными полями. „Строитель“ в Клину, „Филимоновский“ в Павловском Посаде, „Металлург“ в Ступине и „Полет“ в Лыткарине, уже открывший свои двери», — рассказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.
В своем канале в «Максе» он сообщил, что также откроют четыре мини-стадиона. Площадки в Шатуре и Ногинске оборудуют системой подогрева. Кроме того, два стадиона появятся в Люберцах и Щелкове.
«Еще одним знаковым для Подмосковья объектом станет новое здание „Академии вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова“ в Реутове, которое также возводится в рамках народной программы „Единой России“. Строительство планируется завершить в этом году», — пояснил Игорь Брынцалов.
Первый футбольный матч в России состоялся в 1887 году в Орехово-Зуеве. Тогда на поле вышли работники фабрик мецената Саввы Морозова.
В 1914 году у команды «морозовцев» появился стадион «Труд», который сейчас носит название «Знамя труда».