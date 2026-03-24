В 2026 году в Подмосковье благоустроят 8 набережных
В этом году в Подмосковье продолжат большую работу по благоустройству набережных. В программу войдут восемь территорий.
Как отметили в Мособлдуме, набережные благоустраивают по просьбам жителей. Один из самых ярких проектов — это территория реки Пехорка в Балашихе. гГлава округа Сергей Юров отметил, что там создали место отдыха с минимальным вмешательством в природный ландшафт. Сейчас набережная стала местом притяжения для тысяч семей.
«Набережные — это особые места в любом городе, это точки притяжения, где люди гуляют семьями, встречаются с друзьями, занимаются спортом, проводят выходные. Благоустройство набережных напрямую влияет на то, как жители воспринимают свой родной город. В 2026 году в рамках Народной программы „Единой России“ в Московской области будет благоустроено восемь набережных. На эти цели предусмотрено более 2,5 миллиарда рублей», — сказалпредседатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Всего за последние пять лет преобразили 30 зон отдыха у воды на шесть миллиардов рублей.
В этом году благоустроят:
- Власиха, набережная «Среднего пруда»;
- Раменское, зона отдыха у Борисоглебского озера, включающая набережную усадьбы «Раменское» и площадь Победы;
- Лобня, набережная пруда Москвич;
- Коломна, набережная Дмитрия Донского;
- Павловский Посад, набережная пешеходной зоны в районе Озеро Стахановское «В гостях у сказки»;
- Луховицы, набережная реки Черная «Сквер Северный»;
- Мытищи, набережная реки Яуза;
- Дубна, парк культуры и отдыха на набережной имени Д. И. Менделеева.