В 2026 году Мосавтодор отремонтировал более 230 километров дорог в Подмосковье

В рамках ремонтного сезона 2026 года специалисты Мосавтодора отремонтировали более 230 километров покрытия на 75 региональных дорогах в городской черте и в малых населенных пунктах Московской области. Работы проводились по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Одной из последних отремонтированных дорог стал участок Володарского шоссе в Ленинском округе. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин отметил, что замена более 10 километров покрытия сделала проезд к важным объектам, таким как амбулатория, школы, детские сады и пляж, удобнее и безопаснее.

Также завершили укладку более 2,7 километров асфальтобетонного покрытия в Лыткарине на участке улицы Парковой и Тураевского шоссе. Теперь жителям будет удобнее добираться до парков, школ, детских садов и других важных объектов.

Работы провели и в других городах Подмосковья: в Долгопрудном, Рузском округе, Ступино, Рошале. Во всех этих местах обновили покрытие на различных участках дорог.

Всего в ремонтном сезоне 2026 года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать более 150 участков региональных дорог протяженностью порядка 570 километров. На всех дорогах укрепят обочины и нанесут разметку для комфорта и безопасности автомобилистов.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна на официальном канале в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.