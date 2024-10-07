Жилой комплекс для переселенцев из аварийных домов построят в Зарайске в 2025 году

Новый комплекс, предназначенный для переселенцев из 25 аварийных домов, появится в Зарайске в 2025 году. Он будет расположен на Московской улице.

Замглавы администрации городского округа по градостроительной деятельности Андрей Шолохов подчеркнул, что программа переселения горожан из аварийного жилья стала самой масштабной в истории муниципалитета.

Обитатели 211 аварийных квартир получат жилье после завершения строительства. Однако они могут воспользоваться еще двумя способами переселения — либо с помощью жилищного сертификата, либо через выкуп квартиры администрацией.

Комплекс будет построен на площади более двух гектаров. Для переселения зарайцев из аварийного жилья в новостройках выделят 149 квартир.

В текущем году уже 34 жителя города из 46 подавших заявление на получение жилищного сертификата уже стали его обладателями.

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