Еще 80 проектов импортозамещения запустили в Подмосковье в 2024 году

В Подмосковье в 2024 году начали работать 80 предприятий, которые выпускают импортозамещающую продукцию. В эти производства инвестировали более 81 миллиарда рублей.
За минувшие три года в Московской области реализовали 159 проектов импортозамещения, а заявили к реализации более 380.
«На новых предприятиях, после вывода на полную мощность, будет создано более 7000 рабочих мест», — уточнила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Спортсмены из Фрязина стали призерами первенства ЦФО по дзюдо
Библиотека из Воскресенска стала лауреатом всероссийского творческого конкурса
Вечерние пробки в Подмосковье составили 6 баллов 20 февраля
Фестиваль к 80-летию Победы пройдет в Павловском Посаде
В США допустили снятие антироссийских санкций
Путин раскрыл, что сделало возможным освобождение россиянина из плена ХАМАС
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте