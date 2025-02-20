Еще 80 проектов импортозамещения запустили в Подмосковье в 2024 году

В Подмосковье в 2024 году начали работать 80 предприятий, которые выпускают импортозамещающую продукцию. В эти производства инвестировали более 81 миллиарда рублей.

За минувшие три года в Московской области реализовали 159 проектов импортозамещения, а заявили к реализации более 380.

«На новых предприятиях, после вывода на полную мощность, будет создано более 7000 рабочих мест», — уточнила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.