Свыше 700 ограждений вблизи железных дорог установили в Подмосковье с января

Свыше 700 ограждений установили у железной дороги в Подмосковье с начала года. Там также убрали 103 опасные тропы и обустроили 21 информационный плакат. Такие меры должны снизить аварийность и количество несчастных случаев, рассказали в Мособлдуме.

Комитет по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям провел заседание об обеспечении безопасности пассажиров на железнодорожных объектах. Как рассказал представитель Минтранса региона Марат Мударисов, с начала года на опасных тропах, пешеходных переходах и платформах погибли 94 человека. В прошлом году за такой период случаев было 83. При этом 68% от всех происшествий оказалось в 19 округах.

«К сожалению, статистика на сегодняшний день неутешительная. Самое страшное, что в два раза выросло количество несчастных случаев с зацеперами. И наша задача сегодня — обсудить, какие меры необходимо усовершенствовать или внедрить, чтобы обеспечить безопасность пребывания граждан на ж/д объектах», — сказал председатель комитета Олег Гаджиев.

Для снижения травматизма с начала года в Подмосковье убрали 103 опасные тропы, установили 730 ограждений, 21 информационный плакат и три камеры. Кроме того, в учебных заведениях 29 округов провели 1,4 тысячи тематических лекций.

На безопасность жителей также влияет благоустройство подходов к станциям. В этом году такие работы проведут еще в 15 местах.

Кроме того, за два года в регионе построили шесть безопасных переходов в Химках, Истре, Раменском, Люберцах и Ленинском округе. Еще один появится в этом году в Серпухове.

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