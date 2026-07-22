В 124 отделениях почты в Подмосковье заработали зоны самообслуживания

В 124 почтовых отделениях Московской области открылись зоны самообслуживания, сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона. Теперь клиенты могут самостоятельно подготовить письма и посылки к отправке, что сокращает время приема отправления оператором до 1–2 минут.

Зоны самообслуживания оснащены компьютерами, принтерами и весами. Они позволяют клиентам не только оформить отправление, но и воспользоваться другими услугами. Например, можно оформить подписку на газеты и журналы, вызвать курьера для доставки или забора тяжелых посылок, записаться на обслуживание в удобное отделение, арендовать абонентский ящик, отслеживать статус посылки, распечатать бланки для ранее отправленных писем или посылок.

В конце прошлого года Почта России модернизировала систему зон самообслуживания. Дисплей стал ярче, шрифты крупнее, меню — понятнее. Появился отдельный экран-подсказка для взвешивания отправлений. При оформлении писем и посылок можно быстро найти получателя по номеру телефона — при его вводе автоматически подтягивается адрес, если получатель авторизован в системе Почты.