В 12 округах Подмосковья отремонтировали линии освещения вдоль дорог

Специалисты Мосавтодора завершили ремонт неисправных линий освещения вдоль региональных дорог в 12 округах Московской области. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Освещение восстановили в семи городах: на Октябрьском проспекте в Люберцах, на улице Чкалова в Жуковском, на Бисеровском шоссе в Электроуглях, на проспекте Мира во Фрязине, на улице Антипова в Егорьевске, на 28-м километре Каширского шоссе в Видном и на улице Симферопольской в Подольске.

Также ремонт линий освещения проведен в пяти населенных пунктах: на улице Майской в деревне Ченцово Можайского городского округа, на 96-м километре Каширского шоссе в городском округе Ступино, на Путилковском шоссе в поселке городского типа Путилково городского округа Красногорск. Работы проведены и в поселке городского типа Загорянский городского округа Щелково, а также в поселке городского типа Тучково Рузского городского округа.

В Минтрансе отметили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно. Специалисты уделяют особое внимание содержанию дорог и тротуаров, остановочным пунктам, состоянию дорожных знаков и светофоров.

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