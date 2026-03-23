УЗИ-аппарат экспертного класса заработал в больнице в Истре

Новый современный УЗИ-аппарат эксперт-класса заработал в больнице в Истре. С его помощью врачи будут выявлять кардиологические патологии, проводить исследования по гинекологии и урологии.

Оборудование закупили по проекту «Здравоохранение Подмосковья». Его стоимость превысила 16 миллионов рублей.

Новый аппарат позволит расширить спектр исследований. С его помощью будут проводить трансторакальную и чреспищеводную эхокардиографию, а также исследовать сосуды и органы брюшной полости.

Оборудование экспертного класса позволяет получать более детальное изображение и диагностировать патологии на ранней стадии.

«Чреспищеводный датчик мы используем для исследования ушка левого предсердия, чтобы исключить тромбоз перед восстановлением ритма, а также при подозрении на инфекционный эндокардит. Кроме того, он незаменим для обследования пациентов с протезированными клапанами: трансторакально механические клапаны визуализируются плохо, а через пищеводный датчик мы хорошо видим и сам клапан, и его функцию», — сказал заведующий терапевтическим отделением № 1 Давид Агабабян.

Оборудование позволяет выявлять даже небольшие пороки, которые не заметны при стандартном исследовании.