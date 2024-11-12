Фестиваль для всей семьи Mama Fest пройдет в Дмитрове

В Дмитрове пройдет шестой фестиваль Mama Fest. Мероприятие состоится 23 ноября в музее-заповеднике «Дмитровский кремль».

Гостей ожидает программа с множеством развлечений для всей семьи. На выставке-ярмарке можно будет купить уникальные сувениры ручной работы, а также поучаствовать в мастер-классах для мам и детей. В фойе музея будут установлены яркие фотозоны для семейных снимков. Для любителей истории организаторы проведут марафон экскурсий, а дети смогут весело провести время в игровой комнате.

На фестивале также пройдет праздничный концерт. Особое внимание уделено благотворительности — все желающие смогут принять участие в акции в поддержку фонда «Дело жизни».

«Приглашаю всех присоединиться к нам всей семьей и наполнить этот день радостью и креативом!» — отметила заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

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