Уже 9 семей приобрели жилье по программе поддержки в Раменском

Среди них — многодетная семья Маниловых, которая переехала в новую трехкомнатную квартиру в поселке Удельная. Свою мечту они смогли осуществить благодаря участию в народной программе «Жилище» партии «Единая Россия».

Сергей и Елена Маниловы узнали о возможности получить жилищный сертификат из интернета, обратились в администрацию, где им помогли собрать документы. В итоге семья приобрела просторную квартиру. Глава округа Эдуард Малышев поздравил их с новосельем и подарил робот-пылесос.

По словам руководителя фракции «Единой России» в Совете депутатов Раменского муниципального округа Нины Широковой, программа поддержки молодых и многодетных семей реализуется в округе уже не первый год. Получить социальную выплату можно как на покупку готового жилья, так и на строительство дома.

В Московской области за пять лет количество многодетных семей выросло более чем на треть. Сейчас в регионе воспитывается около 1,8 миллиона детей, из них свыше 360 тысяч — в многодетных семьях. Область входит в топ-5 по этому показателю.

Депутат Государственной думы Александр Коган отметил, что комплексный подход, объединяющий федеральные льготы, материнский капитал и региональные меры поддержки, дает отличный результат. Сбор предложений в новую народную программу продолжается на сайте.