Уже 7 «Точек роста» открыли в школах Домодедова

Проект «Точка роста» — это создание центров естественно-научной и технологической направленности при школах, где ребята изучают робототехнику, программирование, биологию, химию, физику, 3D-моделирование и проектную деятельность на высоком уровне. С 2021 года в городском округе Домодедово открыто уже семь таких точек.

В Заревском корпусе образовательного комплекса «Вертикаль» ученики могут работать с настоящим оборудованием для проведения проектов и исследований. Юные химики изучают кислотные дожди и выясняют, какой материал для строительства выдержит такую среду.

«При поддержке партии „Единая Россия“ нам были предоставлены в рамках проекта „Точка роста“ цифровые лаборатории, как по химии, так и по биологии. В этих цифровых лабораториях есть различные датчики — водородного показателя, оптической мутности воды, измерения температуры, электропроводности и так далее», — рассказала учитель химии образовательного комплекса «Вертикаль» Динара Тхайцухова.