Уже 5 семей получили сертификаты на улучшение жилья в Раменском в 2026 году

В округе продолжается реализация программы «Обеспечение жильем молодых семей». Всего в муниципалитете с 2008 года свои жилищные условия улучшили уже 124 семьи.

Один из таких примеров — семья Юлии Агаповой. Летом вместе с мужем и дочерью они приобрели дом, о котором мечтали. Юлия призналась, что решение взять просторное жилье с четырьмя комнатами оказалось верным: теперь у каждого есть личное пространство.

Ее сестра Ирина Анина с дочерью тоже получила сертификат и в ближайшее время планирует купить участок с домом неподалеку. Она отметила, что без государственной поддержки накопить на первый взнос было бы невозможно, и поблагодарила за программу, которая дает надежду.

Депутат фракции «Единая Россия» Татьяна Скочилова напомнила основные условия участия: возраст супругов не должен превышать 35 лет, они должны жить на территории Московской области не менее пяти лет, а также иметь определенный уровень дохода и статус нуждающихся в жилье. Семья может быть как полной, так и неполной. Сертификат не исключает возможность использования материнского капитала.

Программа помогает не только молодым семьям, но и переселенцам из аварийного жилья, льготникам и другим категориям граждан. Как отметил депутат Государственной думы Александр Коган, «Единая Россия» последовательно решает жилищный вопрос, уделяя особое внимание многодетным и семьям участников специальной военной операции. За пять лет более 4,5 тысячи детей-сирот получили собственное жилье.