Более 200 выпускников Подмосковья получили 100 баллов на ЕГЭ

Результаты ЕГЭ по литературе, химии и географии стали известны выпускникам Подмосковья. 220 человек получили максимально возможные 100 баллов на этих экзаменах.

«По итогам первых трех экзаменов в Подмосковье 220 человек получили наивысший балл. Многие из ребят не только отлично учатся в школе, но и демонстрируют выдающиеся успехи на более высоком уровне — становятся лауреатами олимпиад, участвуют в научных конференциях», — рассказал первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн.

В Минобре Подмосковья уточнили, что наибольшее количество стобалльников отмечено по литературе.

Результаты ЕГЭ можно узнать в своей школе, на официальном портале Рособрнадзора и в личном кабинете участника ЕГЭ на сайте Регионального центра обработки информации.

Недавно стало известно, что новое здание Физмат-лицея на 525 мест в Сергиевом Посаде распахнет свои двери для учеников уже 1 сентября. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства, а также пообщался с педагогами и родителями ребят, которые будут здесь учиться.

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