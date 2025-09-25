Уж 70 социальных объектов подключили к системе отопления в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск начался отопительный сезон. Первыми тепло получают социальные объекты: детские сады, школы, больницы, спортивные и культурные учреждения, на данный момент к системе отопления подключено 70 из 103 таких объектов.

Подключение осуществляется поэтапно, по заявкам от руководства учреждений. После того, как отопление будет на всех социальных объектах, начнется подключение жилых домов, а затем — промышленных предприятий.

«Важно понимать, что пуск отопления — это не моментальный процесс. После подачи теплоносителя системе требуется время на разогрев и равномерное распределение тепла по всем стоякам и радиаторам», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Задать вопросы, касающиеся начала отопительного сезона, можно по телефону горячей линии округа: 8(800) 201-67-47.