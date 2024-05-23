Узбекистан изучит опыт Подмосковья по энергетической утилизации

Официальная делегация из Узбекистана изучит опыт компании «РТ-Инвест» по строительству первого современного завода энергоутилизации отходов в России. Региональный оператор возводит четыре таких предприятия в Подмосковье и еще одно — в Республике Татарстан.

Во время визита коллеги из Узбекистана ознакомились со всей цепочкой работы будущего завода энергетической утилизации: от системы контроля заезда автомобилей на территорию до котельной установки, пробный пуск которой провели в марте.

Завод вблизи деревни Свистягино — один из четырех, реализуемых в Подмосковье. Проект первым вышел на финальную стадию. Энергетические отходы будут поступать сюда на утилизацию после обязательной сортировки.