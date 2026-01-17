Увлекательный тематический квиз прошел для молодежи в Дмитровском округе

Мероприятие под названием «А снег идет…» собрало участников, которые с энтузиазмом включились в состязание и разделились на две команды — «Фееричные» и «Замороженные». В упорной борьбе с разницей всего в один балл и со счетом 43:42 победу одержала команда «Замороженные». По словам игроков, вопросы были как простыми, так и сложными, что сделало игру по-настоящему увлекательной. Проигравшая команда «Фееричные» не расстроилась и пообещала взять реванш в следующий раз.

Квиз прошел на одной из площадок разветвленной сети молодежного центра «Сфера», которая работает в округе с 2004 года. Сегодня это несколько профильных центров, которые ежемесячно проводят более 200 мероприятий — спортивных, творческих, развлекательных и патриотических. Как отметила заместитель главы округа Ирина Костышина, сотрудники центров постоянно ищут новые идеи, чтобы каждому посетителю было интересно и познавательно.