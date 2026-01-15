Сегодня 14:07 «Уверенность в завтрашнем дне». Воробьев — о соципотеке для врачей и учителей в Подмосковье Андрей Воробьев: еще 200 сертификатов на соципотеку выдадут в Подмосковье 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Программа социальной ипотеки началась в Подмосковье 10 лет назад по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Она помогает региону привлекать на работу врачей, учителей, тренеров и других специалистов. В этом году запланировали выдать еще более 200 свидетельств на получение соципотеки.

Новое жилье по программе уже приобрели более 3,5 тысячи семей. В этом году сертификаты получат еще 219 специалистов, рассказал Андрей Воробьев. Это свыше 80 медиков, 73 педагога, 60 молодых ученых и пять тренеров. «Регион растет, мы строим новые школы, больницы, развиваем наукограды, и очень важно, чтобы профессионалы приезжали к нам и хотели здесь остаться. Квартира на льготных условиях — это не только квадратные метры, но также хорошая мотивация, уверенность в завтрашнем дне», — отметил губернатор.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Заявки на участие в программе будут принимать с 15 января по 27 февраля. Подать их могут учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы, биологии, физики, химии, информатики и информационно-коммуникационных технологий, а также молодык педагоги со стажем не менее трех лет. С 26 января начнется прием заявок от медиков, а затем — для тренеров, ученых и специалистов ОПК.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

По программе Подмосковье оплачивает полную стоимость жилья, а специалист гасит проценты по кредиту. Приобрести квартиру можно как в новостройке, так и на вторичном рынке. Для получения поддержки необходимо иметь российское гражданство и положительную кредитную историю. При этом у претендента и его родственников не должно быть собственной недвижимости в регионе. Узнать больше об условиях можно по ссылке. Подать заявку можно через региональный портал или профильное министерство.