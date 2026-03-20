Ветеран СВО Сергей Сафин стал одним из 70 финалистов программы «Герои Подмосковья». После завершения службы его отметили несколькими государственными наградами, а сейчас он изучает госуправление, чтобы продолжить приносить пользу родине.

Проект «Герои Подмосковья» позволяет ветеранам адаптироваться к мирной жизни и раскрыть свой потенциал.

Сергей Сафин родился в Башкирии. В Подмосковье он переехал в нулевых годах, после выпуска и распределения из военного университета. Позже перешел из Вооруженных сил в МВД.

«Мне с детства говорили, что моя первейшая обязанность как мужчины — любить Родину и быть в полной готовности к ее защите», — поделился он.

В ходе своей военной карьеры Сергей боролся с международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике. На СВО ушел добровольцем в самом ее начале. Там боец служил пулеметчиком разведгруппы специального назначения, а также в 45‑й гвардейской отдельной бригаде специального назначения ВДВ.

За время службы Сергей совершил несколько подвигов. Так, после ранения командира он взял на себя руководство разведгруппой. В результате бойцам удалось отразить несколько атак и уничтожить технику врага. За проявленное мужество Сергей Варисович награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и двумя медалями «За отвагу».

О проекте Сергей узнал из СМИ и сразу подал заявку.

«Участие в программе „Герои Подмосковья“ дает в первую очередь расширение кругозора. Мы получаем необходимые компетенции в кратчайшие сроки. Уверен, я смогу приносить максимум пользы для России», — делится Сергей.

Он отметил профессионализм кураторов программы. Его наставником стал глава Раменского Эдуард Малышев.

Проект Сергей воспринимает как важный этап личностного роста.