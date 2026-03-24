Увеличение доходов бюджета обсудили на заседании в Одинцовском округе

Поправки рассмотрели на заседании Совета депутатов. Доходная часть выросла на 2 миллиарда рублей за счет неналоговых поступлений и безвозмездных перечислений.

Расходная часть также выросла — на три миллиарда рублей. Изменения позволят увеличить финансирование таких социально значимых программ, как «Культура и туризм», «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», «Образование», «Спорт», «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Исполняющий обязанности заместителя главы округа Алексей Бендо сообщил, что предусмотрены расходы на проведение капитального ремонта дошкольного отделения Одинцовской гимназии № 4, приобретение автобуса для школы «Надежда», ремонт покрытий на спортивных объектах, поставку и монтаж очистного сооружения хозяйственно-бытовых стоков в деревне Фуньково, устройство линий наружного освещения в селе Каринское и деревне Подушкино, а также благоустройство дороги в городе Кубинка.