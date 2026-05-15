Охранное обязательство для Дома-музея художника Герасимова утвердили в Можайске

Главное управление культурного наследия Московской области утвердило охранное обязательство для собственника Дома-музея художника Сергея Васильевича Герасимова в Можайске. Документ содержит требования к сохранению и использованию объекта культурного наследия федерального значения.

Одноэтажная мастерская с большим окном, из которого открывается типичный русский пейзаж с рекой, была построена самим художником в 1915 году. В 1920-е годы возвели новый дом, а мастерскую перенесли на второй этаж.

Сегодня это единственное в Можайске здание, которое обладает мемориально-исторической и архитектурно-художественной ценностью. Основная часть дома выполнена в традициях русского зодчества — это пятистенный сруб с мезонином. В 1947 году по проекту самого художника были добавлены веранда с северной стороны и мастерская для сына с запада. Эти пристройки сделали облик дома еще более живописным и неповторимым.

