Утром в пятницу загруженность дорог в Подмосковье составила 3 балла
Утром в пятницу, 17 июля, на дорогах Московской области зафиксировали небольшую загруженность — всего три балла. По данным Минтранса Подмосковья, на основных трассах региона было около 1,2 миллиона автомобилей. Это на 13,5% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца.
Основные затруднения в сторону Москвы были зафиксированы на Ленинградском, Калужском, Боровском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе.
Сегодня в области не прогнозируются осадки. Для предотвращения дорожных инцидентов водителям рекомендуется не превышать скорость и соблюдать безопасную дистанцию между транспортными средствами.