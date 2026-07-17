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Утром в пятницу загруженность дорог в Подмосковье составила 3 балла

Вечерние пробки в Москве
Фото: Вечерние пробки в Москве/Медиасток.рф

Утром в пятницу, 17 июля, на дорогах Московской области зафиксировали небольшую загруженность — всего три балла. По данным Минтранса Подмосковья, на основных трассах региона было около 1,2 миллиона автомобилей. Это на 13,5% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца.

Основные затруднения в сторону Москвы были зафиксированы на Ленинградском, Калужском, Боровском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе.

Сегодня в области не прогнозируются осадки. Для предотвращения дорожных инцидентов водителям рекомендуется не превышать скорость и соблюдать безопасную дистанцию между транспортными средствами.