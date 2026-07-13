Утром в Московской области загруженность дорог составила 2 балла

Утром в понедельник, 13 июля, загруженность дорог в Московской области оценили в два балла. По данным Минтранса Подмосковья, на основных трассах региона было чуть более 1 миллиона автомобилей. Это на 4,7% больше, чем в среднем в прошлом месяце.

Проблемы с движением в сторону Москвы возникли на Ленинградском, Ярославском, Каширском, Варшавском, Киевском, Минском, Можайском и Пятницком шоссе, а также на трассе М-9 «Балтия».

В течение дня в Московском регионе ожидается дождь. Водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и поддерживать безопасную дистанцию.