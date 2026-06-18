Загруженность дорог в Подмосковье достигла 4 баллов утром 18 июня
Утром в четверг, 18 июня, на дорогах Московской области наблюдается повышенный трафик. По данным Министерства транспорта Подмосковья, на дорогах региона зафиксировано более 1,1 миллиона автомобилей. Это на 9,5% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца.
Движение затруднено на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Минтранс призывает жителей региона быть внимательными и осторожными на дорогах, не отвлекаться на телефоны, соблюдать скоростной режим и дистанцию.