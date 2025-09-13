Утреннюю зарядку провели для жителей Серпухова

Мероприятие направлено на популяризацию здорового образа жизни. В нем приняли участие горожане, которые хотят укрепить общее состояние. Светлана Устинова показала комплекс упражнений на растяжку. По словам участников, это помогло взбодриться.

Организаторы поблагодарили всех за поддержку и выразили надежду, что подобная практика продолжится в Серпухове.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.