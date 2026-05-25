Утренний трафик в Подмосковье достиг 5 баллов

Утром 25 мая загруженность дорог в Московской области достигла пяти баллов. По данным Министерства транспорта Подмосковья, на дорогах региона зафиксировано более 1,6 миллиона автомобилей. Это на 58,1% превышает средние значения прошлого месяца.

Движение затруднено на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Калужском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Министерство транспорта призывает водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и сохранять безопасную дистанцию.

