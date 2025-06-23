Утренние зарядки и турниры провели в 66 парках Подмосковья в выходные

В выходные в 66 парках Московской области прошло мероприятие «Все за спорт». Гости и жители региона приняли участие в зарядках, спортивных турнирах, мастер-классах и семейных эстафетах. В Министерстве культуры и туризма региона сообщили, что мероприятие собрало более 12 тысяч участников.

Каждый парк подготовил свою программу. Так, в Кашире можно было сдать нормы ГТО, поучаствовать в мастер-классе по боксу, сыграть в дартс, настольный теннис, волейбол, баскетбол и даже в гигантскую дженгу.

На набережной имени Менделеева в Дубне прошли соревнования по пляжному волейболу, футболу и скейтбордингу. Также здесь организовали турнир по быстрым шахматам с участием мастера спорта Виктора Березина.

В парке «Елочки» Домодедова состоялись мастер-классы по зумбе, хатха-йоге и единоборствам, а в парке «Пехорка» в Балашихе провели утреннюю зарядку и шахматный турнир в рамках Кубка Сергея Карякина.

Напомним, акция «Все за спорт» прошла при поддержке Министерства культуры и туризма, Министерства физической культуры и спорта Московской области и АНО «МосОблПарк».