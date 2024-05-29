Утренние пробки в Подмосковье составили 4 балла 29 мая

Загруженность магистралей и шоссе Московской области оценили в четыре балла в среду утром. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что на дорогах находятся более 926 тысяч машин, что на 2% меньше средних значений апреля.

Основные заторы наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга», а также на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Киевском, Калужском, Осташковском, Носовихинском, Ярославском, Пятницком и Щелковском шоссе. Водителей призвали быть внимательными за рулем и не отвлекаться на мобильный телефон.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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