Утренние пробки в Подмосковье составили 6 баллов 1 октября

Загруженность дорог Московской области составила шесть баллов утром, во вторник. В Минтрансе Подмосковья отметили, что на трассах находится 1,1 миллиона машин.

Основные заторы в сторону Москвы образовались на трассах А-105, М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Минском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

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