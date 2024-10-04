Утренние пробки в Подмосковье составили 5 баллов 4 октября

Загруженность дорог Московской области составила пять баллов утром, в пятницу. В Минтрансе Подмосковья отметили, что на дорогах находится больше миллиона машин.

Основные заторы в сторону Москвы образовались на трассах А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе и на шоссе Энтузиастов.

В Подмосковье продолжается строительство тоннеля к Путилковскому шоссе. Его открытие запланировано на май-июнь 2025 года. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев написал в своем Telegram-канале.

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