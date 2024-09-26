Утренние пробки в Подмосковье составили 5 баллов 26 сентября

Утром 26 сентября загруженность магистралей и шоссе Московской области составила пять баллов. В Минтрансе Подмосковья отметили, что на дорогах находится 1,1 миллиона машин, что выше средних значений.

Основные заторы в начале дня образовались в сторону Москвы на трассах А-105, М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Дмитровском, Щелковском, Носовихинском, Косинском, Рязанском, Каширском, Варшавском, Калужском, Минском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали не отвлекаться на телефон в дороге и соблюдать дистанцию.

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