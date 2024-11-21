Утренние пробки в Подмосковье составили 5 баллов 21 ноября

Загруженность дорог Московской области оценили в пять баллов утром в четверг. В Минтрансе Подмосковья отметили, что на магистралях и шоссе находится почти 904 тысячи машин, что на 3% меньше средних значений октября.

Основные заторы возникли в сторону Москвы на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали не отвлекаться на телефон, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Логистический центр для речных грузовых перевозок построят в Подмосковье. Проект позволит создать уникальный хаб, совмещая и сухие грузы, и контейнеры, и зерно. Спрос — огромный, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. Вода дает преимущества, когда железная дорога бывает перегружена.