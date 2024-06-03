Утренние пробки в Подмосковье составили 4 балла 3 июня

Загруженность магистралей и шоссе в Подмосковье оценили в четыре балла утром 3 июня. В Минтрансе региона сообщили, где образовались основные заторы.

С трудом движутся в сторону Москвы на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым» и М-7 «Волга», а также на Носовихинском, Волковском, Ленинградском, Пятницком и Щелковском шоссе. Водителей призвали быть внимательными и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев о реконструкции Осташковского шоссе.

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