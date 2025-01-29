Утренние пробки в Подмосковье составили 4 балла 29 января
Загруженность магистралей и шоссе Московской области составила четыре балла утром в среду. В Минтрансе Подмосковья рассказали, что на дорогах находится 913 тысяч машин, что на 1% больше средних значений для этого времени суток.
Основные заторы образовались в сторону Москвы на трассах А-105 и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Осташковском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Водителей призвали неукоснительно соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.