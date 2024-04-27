Утренние пробки в Подмосковье составили 4 балла 27 апреля | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 10:31 Утренние пробки в Подмосковье составили 4 балла 27 апреля

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Утром в субботу загруженность дорог Московской области составила четыре балла. Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, на магистралях и шоссе находятся более 898 тысячи автомобилей, что на 1% выше средних значений.

Основные заторы образовались в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-7 «Волга», а также на Варшавском, Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Калужском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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