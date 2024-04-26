Утренние пробки в Подмосковье составили 4 балла 26 апреля | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 10:56 Утренние пробки в Подмосковье составили 4 балла 26 апреля

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В пятницу утром загруженность дорог Московской области составила четыре балла. В Минтрансе региона отметили, что на магистралях и шоссе находятся более 981 тысячи машин, что на 2% больше средних значений.

Основные заторы в сторону Москвы образовались на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-7 «Волга», а также на Варшавском, Ленинградском, Киевском, Новорижском, Калужском, Осташковском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе. Минтранс Подмосковья просит быть внимательными на дорогах, не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию.

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В Московской области существует огромный запрос на ремонт дорог — работа идет согласованно, с учетом обращений жителей. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев.

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