Утренние пробки в Подмосковье составили 4 балла 12 августа

Загруженность дорог в Московской области оценили в четыре балла утром 12 августа. Движение затруднено на трассах М-2 «Крым» и М-4 «Дон». Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Заторы также наблюдаются на Варшавском, Калужском, Боровском, Волковском, Носовихинском, Каширском, Ленинградском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов. В ведомстве уточнили, что на дорогах зафиксировали миллион автомобилей, что на 1,1% выше, чем среднее значение прошлого месяца.

Водителей призывают быть внимательными, соблюдать ПДД и избегать резких маневров.

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