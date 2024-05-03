Утренние пробки в Подмосковье составили 3 балла 3 мая | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 09:53 Утренние пробки в Подмосковье составили 3 балла 3 мая

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Загруженность крупных магистралей и шоссе Московской области составила три балла утром 3 мая. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что на дорогах находятся более 777 тысяч автомобилей, что на 3% ниже по сравнению со средними значениями.

Основные заторы образовались в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым» и М-7 «Волга», а также на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Калужском, Осташковском, Можайском, Носовихинском и Щелковском шоссе.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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