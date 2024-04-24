Утренние пробки в Подмосковье составили 3 балла 24 апреля | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 10:33 Утренние пробки в Подмосковье составили 3 балла 24 апреля

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В среду утром загруженность дорог Московской области составила три балла. В Минтрансе Подмосковья отметили, что на дорогах находятся более 962 тысяч автомобилей — это на 2% меньше, чем обычно.

Основные заторы образовались в сторону Москвы на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга», а также на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Каширском, Киевском, Калужском, Осташковском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе. Минтранс Подмосковья просит быть внимательными на дорогах, не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию.

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