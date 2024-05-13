Утренние пробки в Подмосковье составили 3 балла 13 мая | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 10:04 Утренние пробки в Подмосковье составили 3 балла 13 мая

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В понедельник утром загруженность дорог Московской области составила три балла. В Минтрансе региона рассказали, что на магистралях и шоссе находятся более 878 тысяч машин, что на 3% меньше обычного.

Основные заторы в сторону Москвы образовались на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-7 «Волга», а также на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Осташковском, Киевском, Ярославском, Калужском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе.

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