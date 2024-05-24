Утренние пробки в Подмосковье составили 2 балла 24 мая

Загруженность крупных магистралей и шоссе Московской области составила два балла в пятницу утром. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что на дорогах находятся более 886 тысяч машин.

Основные заторы в сторону Москвы отмечены на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-7 «Волга», а также на Варшавском, Ленинградском, Калужском, Киевском, Можайском, Пятницком и Носовихинском шоссе.

Водителей призвали быть внимательными на дорогах, не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию.

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