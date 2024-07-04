Утренние пробки в Подмосковье оценили в 4 балла 4 июля

Фото: Unsplash

Пробки на дорогах Подмосковья оценили в четыре балла утром 4 июля. Основные заторы наблюдаются в сторону Москвы на Каширском, Ленинградском, Варшавском, Осташковском и Симферопольском шоссе, а также на трассе М-4 «Дон».

В региональном Минтрансе уточнили, что утром на дорогах Московской области зафиксировали 852 тысячи автомобилей, что на 1% выше по сравнению со средним значением прошлого месяца.

Водителей призывают быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не садиться за руль при плохом самочувствии.

Напомним, в сентябре на территории Подмосковья открыли первый участок трассы М12 Москва — Казань. Губернатор Андрей Воробьев встретился со строителями и вручил им памятные благодарности.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Историю легендарного Самотлорского месторождения рассказали на ВДНХ

Ефимов: инвесторы получили 131,1 гектара земли в ТиНАО для строительства производств

Авиакомпании заплатят за ремонт аэродромов. Билеты на самолеты теперь подорожают?

«Пообещал закопать». Коллекторы решили выселить многодетную жену бойца СВО из квартиры в Москве

Солнце мое, взгляни на меня. Когда аномальная жара покинет Москву

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте