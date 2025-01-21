Утренние пробки в Подмосковье оценили в 4 балла 21 января

Загруженность крупных магистралей и шоссе Московской области достигла четырех баллов. В Минтрансе Подмосковья рассказали, что на дорогах находятся 945 тысяч автомобилей.

Основные заторы наблюдаются в сторону Москвы на трассе М-9 «Балтия», а также Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителям напомнили о возможной гололедице из-за погодных условий. Нужно быть предельно внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.