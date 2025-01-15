Утренние пробки в Подмосковье оценили в 4 балла 15 января
Загруженность магистралей и шоссе в Московской области составила четыре балла утром в среду. В Минтрансе Подмосковья отметили, что на дорогах региона находится более 938 тысяч автомобилей.
Основные заторы образовались в сторону Москвы на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Водителей призвали неукоснительно соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.