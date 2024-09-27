Утренние пробки в Подмосковье оценили в 4 балла 27 сентября

Загруженность дорог Московской области составила четыре балла утром в пятницу. Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, на магистралях и шоссе находится свыше миллиона машин.

Основные заторы наблюдаются в сторону Москвы на трассах А-105, М-4 «Дон», М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Дмитровском, Щелковском, Носовихинском, Косинском, Рязанском, Каширском, Варшавском, Калужском, Минском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе и на шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

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